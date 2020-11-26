France 3 – свет в конце туннеля — французы выдохнули с облегчением после смягчения карантина

26.11.2020, 5:24, Новости дня

Французы с облегчением восприняли грядущее смягчение карантинных ограничений, анонсированное президентом Эммануэлем Макроном, передаёт France 3. Во время первого этапа увеличатся зона и время прогулки на свежем воздухе, а также откроются магазины и религиозные учреждения, при этом комендантский час и справки о перемещениях не отменяются.

28 ноября — дата, благодаря которой стал виден свет в конце туннеля. Начиная с этой субботы, занятия спортом и ежедневные прогулки больше не будут ограничены одним часом в пределах 1 км: теперь это будет три часа в радиусе 20 км. Есть от чего выдохнуть с облегчением и расслабиться.

ПАРИЖАНКА-1: Один час проходит очень быстро. Один километр в Булонском лесу — тоже: у нас даже не хватает времени обойти озеро. Поэтому… Нет, это будет настоящим глотком свежего воздуха.

ПАРИЖАНКА-2: 20 километров — это прекрасно!

ПАРИЖАНКА-3: Это поменяет места, где мы будем заниматься спортом, мы сможем гулять чуть дальше, а также почувствовать чуть больше свободы.

Что касается справок (о перемещении. — ИноТВ), они остаются обязательными, но список причин расширится. В эту субботу снова откроются магазины, и теперь будет разрешено покупать любые типы товаров. Также станет возможно посещать религиозные заведения.

Начиная с 15 декабря, если число заражений продолжит снижаться, будут отменены справки о перемещении и связанные с ним ограничения. Таким образом, французы смогут поехать на каникулы без территориальных ограничений, но с 21 часа до 7 часов утра будет соблюдаться комендантский час, кроме кануна Рождества и Нового года. Однако президент напоминает о необходимой осторожности.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Выдохнуть и встретиться с родными — да. Но я взываю к вашему чувству ответственности. Рождественские каникулы точно не будут такими, как обычно.

Последний этап: в середине января комендантский час могут смягчить, если эпидемия продолжит отступать.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.