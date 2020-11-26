В РФ создадут квантовый компьютер

26.11.2020, 5:20, Новости дня

По словам руководителя профильного департамента Росатома Руслана Юнусова, свои квантовые лаборатории имеют сегодня США, ЕС, Китай и Индия. РФ несколько отстала в данном вопросе. Но создание отечественной квантовой лаборатории уже на повестке дня.

Планы амбициозные, отмечает Юнусов. Например, до 2024 года специалисты Росатома хотят создать российский квантовый компьютер. Но этим национальная квантовая программа РФ не ограничивается. Есть еще много интересных идей.

В перспективе будут созданы ЭВМ на несколько сотен кубитов, обещает специалист. Первый образец российского квантового компьютера должен содержать до 100 кубитов. Минимум 30, уточняет Юнусов. В разработках примут участие научные сотрудники из МГУ и других ведущих российских вузов.