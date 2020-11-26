Эксперты рассказали, кто выпускает iPhone 12

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26.11.2020, 3:32, Новости дня

Как утверждают японские эксперты, новый смартфон iPhone 12, выпускаемый под американским брендом Apple, вовсе не является производимым в США гаджетом.

По словам специалистов, на 27,3% устройство состоит из комплектующих, которые выпускаются в Южной Корее. Доля американских деталей чуть меньше. Она составляет всего-то 25,6%. Япония поставляет для сборки iPhone 12 только 13,2% комплектующих. Также в производственном процессе участвуют Китай и Тайвань.

Словом, американский iPhone 12 почти на три четверти производится за пределами Соединенных Штатов, уточняют эксперты. Именно это и позволяет снизить себестоимость современного гаджета, которая на данный момент составляет 373 доллара США.



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