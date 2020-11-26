Байдену предоставят секретный отчет разведки США

26.11.2020, 3:20, Новости дня

Разведывательные службы США на следующий неделе впервые предоставят секретный отчет демократу Джозефу Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в США, сообщила советник переходной команды демократа Джен Псаки.

«Как вы могли слышать, мы работаем с аппаратом директора Национальной разведки США и Белым домом над тем, чтобы избранные президент и вице-президент начали получать регулярные отчеты разведслужб. Мы ожидаем, что первый такой брифинг будет проведен в понедельник», – цитирует ТАСС Псаки.

При этом, по ее словам, старшие советники Байдена уже начали получать некоторую секретную информацию от администрации действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. По словам советника Байдена, сотрудники переходной команды демократа активно проводят консультации с представителями нынешней администрации. Псаки указала, что представители команды демократа провели консультации с представителями 50 комиссий и агентств, действующих при администрации Трампа. «В общей сложности были проведены более 30 виртуальных совещаний. Они носили ознакомительный характер и были проведены с тем, чтобы наладить сотрудничество в период, предшествующий инаугурации (20 января – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.

Ранее Байден сообщил, что для него уже готовы проводить брифинги по разведке.

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.