В Конгрессе США заявили о злоупотреблении Трампом правом помилования

26.11.2020, 3:20, Новости дня

Председатель спецкомитета Палаты Представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф счел злоупотреблением решение президента Дональда Трампа помиловать бывшего советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна.

«Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом помилования, чтобы вознаградить друзей и защитить тех, кто покрывал его. На этот раз он милует Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», – написал Шифф в своем Twitter.

Ранее Трамп полностью помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности, генерал-лейтенанта армии США в отставке Майкла Флинна.

В начале мая Минюст США закрыл дело против экс-помощника Трампа по нацбезопасности. В марте глава американской администрации допустил возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Напомним, Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении американских санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора». В РФ заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.