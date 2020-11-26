Эксперты рассказали, какие полезные ископаемые могут заинтересовать землян на Луне

26.11.2020, 1:44, Новости дня

Накануне очередного этапа освоения Луны эксперты предупреждают о том, что между земными государствами может начаться серьезная борьба за ресурсы, имеющиеся на нашем спутнике.

Речь опять-таки идет о полезных ископаемых, говорят ученые. Проблема в том, что существующие на сегодня межгосударственные договоренности о совместном использовании космического пространства уже устарели. К тому же США признают не все действующие документы.

В случае строительства колоний на Луне битва может начаться за такие ресурсы как вода и железо, которой там крайне мало. Кроме того, людей заинтересует гелий и возможность наладить бесперебойный доступ к солнечной энергии. Лунная добывающая промышленность может стать яблоком раздора на Земле, предупреждают специалисты.