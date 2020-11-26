 

Специалисты НАСА помогут создать городской самолет

26.11.2020, 1:44, Новости дня

По имеющимся данным, только в Соединенных Штатах от несовершенства городского транспорта и низкой пропускной способности автомобильных дорог экономика ежегодно теряет до 1,2 триллиона долларов. Однако прогнозы говорят о том, что к 2050 году две трети населения Земли будут жить именно в больших городах. На чем же им передвигаться?

Идея одного из американских стартапов состоит в создании городского воздушного такси. Речь идет о летательном аппарате, не требующем просторных вертолетных площадок и, тем более, взлетно-посадочных полос.

К проекту уже присоединилось НАСА, в котором работают самые опытные специалисты по вопросам аэронавтики. Как сообщат СМИ, совместно с коммерческими фирмами они взялись за создание городского аэротакси на водородном топливе.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / США обвинили Китай в кибератаках на лаборатории, исследующие вакцины от COVID-19

11.09 / Бренд Cadillac представил обновленные седаны CT4 и CT5

10.11 / Euronews – российский художник «заселяет» покинутые деревни портретами бывших жильцов

02.10 / Помощник главы Абхазии задержан в России

02.08 / Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам

22.07 / Эксперты объяснили, почему Зеленский исполнил требование террориста на русском языке

09.10 / Euronews – власти в Европе вновь «закручивают гайки» из-за пандемии

20.10 / Обновление Windows 10 вывело компьютеры из строя

16.10 / Пашинян озвучил принцип для решения конфликта в Карабахе

30.09 / Решение Путина о запрете на вывоз древесины оказалось «неприятным» для Финляндии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска