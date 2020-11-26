Специалисты НАСА помогут создать городской самолет

26.11.2020, 1:44, Новости дня

По имеющимся данным, только в Соединенных Штатах от несовершенства городского транспорта и низкой пропускной способности автомобильных дорог экономика ежегодно теряет до 1,2 триллиона долларов. Однако прогнозы говорят о том, что к 2050 году две трети населения Земли будут жить именно в больших городах. На чем же им передвигаться?

Идея одного из американских стартапов состоит в создании городского воздушного такси. Речь идет о летательном аппарате, не требующем просторных вертолетных площадок и, тем более, взлетно-посадочных полос.

К проекту уже присоединилось НАСА, в котором работают самые опытные специалисты по вопросам аэронавтики. Как сообщат СМИ, совместно с коммерческими фирмами они взялись за создание городского аэротакси на водородном топливе.