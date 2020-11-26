 

Умер Марадона, суд по делу МН17 ушел на перерыв до 2021 года. Главное за день

26.11.2020, 0:56, Новости дня

Суд в Нидерландах 

Окружной суд Гааги отклонил большинство запросов защиты одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году. Суд решил не рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы, а сконцентрироваться на основной версии катастрофы, которую представила международная следственная группа.

Следующее заседание запланировано на 1 февраля 2021 года. 

Марадона умер

Известнейший аргентинский футболист Диего Марадона сегодня скончался в своем доме. У автора одного из самых знаменитых голов в истории остановилось сердце.

УЕФА присудил Украине поражение

Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии. Игру отменили из-за выявленного COVID-19 у ряда украинских игроков. Украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся, считает глава комитета УЕФА. 

Украинская ассоциация футбола “категорически не согласна” с этим решением и намерена обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 

Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Кима и уже вручил ему служебное удостоверение. 

Кабинет Министров согласовал увольнение еще двух глав ОГА – Харьковской и Закарпатской. Правительство согласовало на должность, которую сейчас занимает Алексей Кучер, кандидатуру руководителя аппарата Днепропетровской обладминистрации Айны Тымчук. На место нынешнего главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова согласовали директора винодельной компании “Шато Чизай” Анатолия Полоскова.

Кравчук выразил протест России на заседании ТКГ

Сегодняшнее заседание ТКГ проходило в онлайн-формате на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания выразил протест из-за гибели украинского военного от пули российского снайпера и потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя “политическую ответственность” и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на саммите “Нормандской четверки” в 2019 году в Париже.

Украина в ходе заседания подчеркнула, что считает необходимым проведение саммита лидеров стран “Нормандской четверки” до конца года. 

В ВСУ назвали потери Украины за время перемирия на Донбассе

За 122 дня всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля в рамках трехсторонней контактной группы, на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. При этом, по его словам, украинские военные на 99% выполнили задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков. 

СМИ, вероятно, нашли третью дочь Путина

Группа “Проект” опубликовала расследование, из которого следует, что у президента России Владимира Путина может быть третья дочь – 17-летняя Елизавета. Она “феноменально” похожа на российского президента, отмечают расследователи: проведенный в Великобритании компьютерный анализ показал, что сходство Путина с его вероятной дочерью – 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что это один и тот же человек.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расследование “Проекта” не читали. Он якобы впервые слышит “о такой женщине” и ничего не может об этом сказать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Арахамия сказал, что всеукраинский опрос будут проводить в день местных выборов, потому что Зеленский “так решил”

06.07 / Молдавский премьер выступил за роспуск парламента

05.09 / “Законопроект “О медиа” не готов стать законом”. Медиагруппы “1+1” и “Украина” выпустили совместное заявление

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

16.11 / Путин произвел ряд кадровых изменений в составе СПЧ

12.09 / В Севастополе открылась выставка архивных документов «Без срока давности»

29.09 / Бутусов: Корниенко фактически признал полную неспособность Зеленского обеспечить правопорядок на выборах

25.06 / Путин призвал разработать новые меры поддержки индивидуального жилого строительства

16.11 / Луговой оценил иск вдовы Литвиненко против РФ

29.06 / Иранский флот обвинили в краже сомалийской рыбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска