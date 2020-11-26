 

В ОБСЕ призвали переговорщиков по Донбассу к конструктивному диалогу и компромиссам

26.11.2020, 0:56, Новости дня

Переговоры о создании мирного плана по Донбассу не продвигаются, сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Об этом сказано в заявлении специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау от 25 ноября.

Грау отметила в целом соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но все же настоятельно призвала стороны придерживаться его.

“Из-за различий во мнениях рабочая группа по политическим вопросам [в контактной группе] не достигла прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по этому вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссу”, – говорится в тексте заявления.

По ее данным, недавно в зоне конфликта во время обстрела ранили двух мирных жителей.

“Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года [дата наступления перемирия, которую согласовали в июле. – “ГОРДОН”]”, – заявили в ОБСЕ.

Грау обсудила поиск пропавших без вести и обмен удерживаемыми лицами. Накануне Нового года и Рождества прогресс в этом мог бы стать значительным гуманитарным жестом, подчеркнули в ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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