В центре Киева мужчина беспорядочно стрелял на улице

26.11.2020, 0:56, Новости дня

В центре Киева на улице Бассейной задержали мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу, сообщил паблик “Киев Оперативный” в Facebook вечером 26 ноября.

“На улице Бассейной, 15, неадекватный мужчина просто так решил пострелять из пистолета. Работницы аптеки, расположенной неподалеку, испугались и вызвали охрану”, – рассказали в сообществе.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1146851192377632

Сотрудники частной охранной фирмы быстро задержали мужчину и передали полиции. Позднее выяснилось, что в пистолете были холостые патроны.

Известно, что задержанного мужчину 1976 года рождения звали Николай.