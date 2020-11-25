Кравчук в ТКГ выразил протест России и потребовал расследовать гибель украинского военного от пули российского снайпера

25.11.2020, 22:14, Новости дня

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук в ходе онлайн-заседания ТКГ потребовал от российской стороны расследовать гибель украинского военного Вячеслава Минкина на Донбассе от пули российского снайпера и наказать виновных в преступлении.

Как сообщила пресс-служба украинской делегации в Facebook, он просил специальную мониторинговую миссию способствовать расследованию и выразил “решительный протест” России из-за гибели военного.

Сегодняшняя конференция проходила на уровне глав делегаций, Кравчук также напомнил: позиция Украины заключается в том, что основой урегулирования конфликта на Донбасса является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности как такие.

Украина подтвердила готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой “План совместных шагов”, сказано в релизе.

“Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/137182544858831

4 ноября в районе Авдеевки снайпер оккупантов ранил бойца 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Минкина, от полученного ранения он скончался в госпитале. Минкину был 31 год, у него остались жена и сын.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака на 25 ноября, за время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.