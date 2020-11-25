Цена барреля нефти Brent превысила 49 долларов

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25.11.2020, 21:56, Новости дня

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 6 марта превысила 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,05%, до 48,76 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 2,44%, до 49,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повышались на 2,56% – до 4,606 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти продолжила рост на фоне выхода сильной статистики по запасам в США. Так, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 0,8 млн баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 млн.

Поддерживают ожидания по спросу нефти и новости о высокой эффективности разрабатываемых вакцин от коронавируса, что вызывает у инвесторов надежды по поводу перспектив восстановления мировой экономики на фоне второй волны пандемии.

Напомним, в среду утром на открытии торгов нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса. Во вторник цены на нефть взлетели до мартовских максимумов.



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