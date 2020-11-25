“Нафтогаз” объявил цену на газ для населения в декабре

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25.11.2020, 19:32, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре этого года на уровне 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки. По сравнению с ноябрем цена газа не изменилась, свидетельствуют данные из тарифной сетки компании.

Кроме того, тариф “годовой” в декабре сохранен на уровне 6,45 грн за м³.

“Нафтогаз” повышал цены на газ для населения с августа. Тогда цену газа для населения подняли на 0,27 грн за м³, до 3,24 грн за м³ В компании объяснили это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом. 

В сентябре и октябре цена газа поднялась до 4,70 грн за м³.  Кроме того, “Нафтогаз” повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн за м³ до 5,24 грн за м³ с НДС, без стоимости доставки. 

С ноября компания решила поднять цену газа для бытовых потребителей еще на 34,7%, то есть до 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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