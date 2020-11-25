Убитые из-за COVID норки в Дании «восстали из могил»

25.11.2020, 19:15, Новости дня

Норки, уничтоженные в Дании из-за пандемии коронавируса, поднялись из-под земли. Животных закопали недалеко от города Хольстебро на глубину около метра, однако они поднялись на поверхность, поскольку их тела набухли из-за образования в них животных газов, сообщил пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.

По его словам, риска заражения коронавирусом от мертвых норок очень мал, но все равно сохраняется из-за того, что на трупах могут оставаться бактерии. «Это естественный процесс, который мы постарались учесть, положив сверху больше почвы», – передает его слова Рен ТВ со ссылкой на радиостанцию DR.

Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, там также было уничтожено около миллиона животных. Более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.

Позднее министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок и извинился перед фермерами. Из-за скандала с истреблением норок министр ушел в отставку.