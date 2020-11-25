Умер Диего Марадона

25.11.2020, 19:15, Новости дня

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60-ти лет, сообщил аргентинский телеканал TN.

Отмечается, что он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге, передает РИА «Новости».

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как сообщил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы, передает ТАСС.

В конце октября Марадона выразил надежду на российскую вакцину от коронавируса. «Убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это уже больше невозможно выносить. Это худшее, что могло случиться с нами. Я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше», – сказал он.