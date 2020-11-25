Директор Музея Революции достоинства объяснил, почему не начали строительство мемориала

25.11.2020, 18:42, Новости дня

Музей Революции достоинства два года обращался в органы власти, в том числе к президенту Украины, чтобы строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни стартовало. Об этом 25 ноября заявил директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло во время пресс–конференции, сообщает “Укринформ”.

“С конца 2018 года по 2020 год мы направили 35 писем в органы власти и 24 – в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. Это говорит о том, что Музей открыто информировал об этой патовой ситуации невозможности строительства и ставил вопрос средств и всего остального. И неоднократно предупреждал в письмах о возможном нанесении ущерба со стороны Генпрокуратуры”, – заявил Пошивайло.

По его словам, причина того, что мемориал еще не построен – арест земельных участков по ходатайству Генпрокуратуры и промедление с проведением следственных действий.

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск, 19 ноября сообщили сотрудники музея.

19 ноября в Офисе президента Украины заявили, что обеспокоены обысками в музее Революции достоинства правоохранители накануне годовщины начала Евромайдана.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер сообщил, что в декабре 2018 года для реконструкции и строительства музея Революции достоинства перечислили залог 111 млн грн. Срок строительства закончился в августе 2019 года, строительные работы так и не начали.

9 февраля 2017 года Киевсовет сообщал, что выделил землю под музей Революции достоинства на аллее Героев Небесной сотни.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.