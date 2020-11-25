О создании международного трибунала по ситуации в Украине говорить сложно – Мамедов

25.11.2020, 17:48, Новости дня

Украине будет сложно добиться создания международного трибунала по агрессии против нее. Такое мнение заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов выразил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 25 ноября.

“По моему мнению, в настоящее время достаточно сложно говорить о создании международного трибунала по ситуации в Украине, поскольку для этого требуется решение Совета Безопасности ООН, которое явно не одобрит РФ. Поэтому, вполне возможно, Украине стоит рассмотреть возможность создания гибридного суда, который будет сочетать как национальный, так и международный элементы, что повысит и эффективность, и объективность судебного рассмотрения”, – сказал он.

Замгенпрокурора отметил, что “прежде всего важно всестороннее расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ на территории Украины в условиях вооруженного конфликта за почти семь лет”, а также “доказывание в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором общего контроля над временно оккупированными территориями”.

“Вопрос формата механизма правосудия, который должен ответить на последствия вооруженного конфликта, чрезвычайно сложный. С одной стороны, мы понимаем, что сама по себе национальная система правосудия не сможет эффективно справиться со всеми фактами совершения преступлений. В первую очередь, если речь идет о политической и военной элите… С другой стороны, мировая практика дает нам достаточно примеров и механизмов и анализируя их мы можем говорить об успехе или проблемах”, – объяснил Мамедов.

Он считает, что “бесспорно успешным примером” является Международный трибунал по бывшей Югославии, а “категорически неудачным опытом” – Специальный трибунал по Ливану.

“Какой именно вариант нужен нам? …Понятно пока одно, что нужно создавать собственную модель, которая и станет эффективной. Будет ли она национальной, гибридной (то есть смешанной) или международной – сложный вопрос, но наиболее эффективную модель мы в перспективе предложим. В любом случае речь может идти о создании отдельной структуры, но будет ли она сочетать национальные и международные элементы. Будет ли это отдельный международный суд – нужно определяться”, – рассказал Мамедов.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2020 года вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что из-за агрессивных действий РФ в отношении Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.