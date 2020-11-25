 

Лещенко: КСУ является инструментом геополитического реванша Медведчука

25.11.2020, 17:48, Новости дня

Очертания сговора главы Конституционного Суда Тупицкого, судьи Вовка и пророссийских сил из ОПЗЖ проступают все ярче.

Во вторник под посольством США в Киеве прошла акция с участием Ильи Кивы и титушек, которые надели маску Сороса и измывались над девушкой в национальном костюме. Это действо прошло под лозунгом “руки прочь от Конституционного Суда!”. Сама по себе акция лишена смысла – разве что ОПЗЖ хотело показать, что имитирует деятельность в освоении бюджетов, которые приходят от кумовьев Медведчука.

Но настоящим подарком было увидеть на акции депутата от ОПЗЖ Антонину Славицкую. Это и был недостающий элемент в мозаике последних событий. Итак, следите за цепочкой факторов:

Славицкая связана с одиозным судьей Павлом Вовком близкими личными отношениями. Также она фигурант дела НАБУ по Вовку и фигурант расследования НАПК по конфликту интересов. То есть Славицкая кровно заинтересована в том, чтобы Вовк был безнаказанным.
Славицкая была подписантом и даже докладчиком в КС одиозных обращений ОПЗЖ, направленных против антикоррупционных органов.
Славицкая принимает участие в пророссийском шабаше под посольством США.
Славицкая является членом рабочей группы спикера Разумкова по… выходу из конституционного кризиса.

Запасаемся попкорном и ждем “решений” группы Разумкова. Только, боюсь, их цель – просто затягивать время, давать Тупицкому и дальше руководить КСУ и блокировать закон президента Зеленского о роспуске этого состава КСУ.

Именно КСУ является инструментом геополитического реванша Медведчука, и это полностью соответствует и интересам его кумовьев.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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