 

Манько: Зеленский инициирует помощь ФЛП – 8 тыс. грн. Похоже, в декабре–январе в обращении появятся новенькие хрустящие купюры с ароматом краски

25.11.2020, 17:48, Новости дня

Зеленский вышел с инициативой помощи предпринимателям и наемным работникам в случае введения локдауна. Помощь ФЛП определили в форме единовременной выплаты в размере 8 тыс. грн. Негусто, но все же это лучше, чем ничего.

Вопрос возникает – откуда возьмутся эти деньги? Президент говорит об общей сумме 10 млрд, а некоторые эксперты называют сумму 20 млрд. Это при том, что государство в настоящее время имеет проблемы с финансированием многих статей бюджета, а общий дефицит финансов составляет по некоторым оценкам 300 млрд грн. МВФ кредита не дает, частные кредиторы и подавно.

Остается или искать по каким-то другим расходным статьям бюджета, в котором и так дыра, или напечатать эти деньги. В этом контексте интересно назначения экс-чиновника Милованова советником к Ермаку, поскольку тот в последнее время проталкивал идею эмиссии денег. Похоже, что действительно где-то в декабре–январе в обращении появятся новенькие хрустящие купюры с ароматом краски.

Источник: Volodymyr Manko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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