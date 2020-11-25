 

Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами

25.11.2020, 17:48, Новости дня

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская 25 ноября –в Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин открыла тематическую выставку под названием “Річ у тім..”. Об этом говорится в публикации на ее странице в Facebook.

Во время мероприятия супруга президента была одета в пальто цвета морской волны, высокие черные сапоги, а ее лицо защищала медицинская маска.

На выставке представлены предметы, которые были орудием экономического, психологического и физического насилия над женщинами. В частности, в качестве экспонатов указаны банковская карточка, игрушка, дневник, полотенце

По словам Зеленской, до недавнего времени говорить о домашнем насилии было непринято.

“Самое ужасное в домашнем насилии – его обыденность. Мы должны признать: насилие – не норма”, – подытожила она.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/204541997744273

День борьбы за ликвидацию насилия против женщин ежегодно отмечается 25 ноября. ООН официально утвердила его в 1999 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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