Ученые рассказали, как находят черные дыры

25.11.2020, 17:42, Новости дня

Как ни странно, в мире науки до сих пор много специалистов, сомневающихся в существовании черных дыр. О них впервые заговорил Альберт Эйнштейн, их местоположение сегодня определяют астроному, но никто толком не знает, что это такое.

Как правило, черной дырой называют объект с невероятно большой гравитацией, не позволяющей выходить наружу даже свету. Скептики спрашивают: а если мы увидим в космосе участок полной пустоты с нулевой массой, разве там не будет происходить то же самое?

Впрочем, черные дыры определяют не визуально, в посредством наблюдений за поведением приближающихся к ним звезд. О гигантской массе и гравитации говорит способность объекта бесследно поглощать другие крупные тела. Однако на этом аргументы в пользу существования черных дыр заканчиваются. Не исключено, что мы имеем дело с совершенно иными явлениями, сомневаются скептики.