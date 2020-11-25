 

Греческий нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии

25.11.2020, 17:38, Новости дня

Греческий нефтяной танкер получил пробоину в результате, предположительно, подрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает Associated Press со ссылкой на заявление оператора судна.

«Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал», – передает сообщение РИА «Новости».

По данным британской компании по вопросам морской безопасности Ambrey, на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей взорвалась мина. Судно под мальтийским флагом дрейфует у саудовского побережья, на его борт поднялись официальные лица королевства.

В феврале в международных водах Красного моря на мине подорвалось рыболовецкое судно.



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