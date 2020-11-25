Главный инфекционист США приступил к работе с командой Байдена

25.11.2020, 17:38, Новости дня

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что приступил к консультациям с командой демократа Джозефа Байдена, который объявил о своей победе на президентских выборах в США.

С таким заявлением Фаучи выступил утром в интервью телекомпании ABC. Ведущий поинтересовался у главного американского инфекциониста, связывался ли он с Байденом, после того как Управление по общим вопросам администрации США вынесло решение о запуске процедуры передачи полномочий. «Нет, лично с ним – нет, но я уже общался с представителями его команды. Я консультировался с Роном Клайном (которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС Фаучи.

По его словам, пока не обсуждалось ничего конкретного относительно планов на будущее.

Ранее Байден сообщал, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, тот «очень и очень помог».

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.