Дан Балан выступит в суперфинале “Танцев со звездами”
25.11.2020, 16:54, Новости дня
Молдавский певец и композитор Дан Балан станет специальным гостем суперфинала “Танцев со звездами” на “1+1”, сообщается на странице проекта в Facebook.
“В суперфинале свое специальное выступление подарит Дан Балан. Артисту есть чем удивить”, – говорится в публикации.
https://www.facebook.com/tanci1plus1/posts/784837938732747
Суперфинала “Танцев со звездами” состоится 29 ноября. По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.
Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.
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