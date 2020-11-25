 

Дан Балан выступит в суперфинале “Танцев со звездами”

25.11.2020, 16:54, Новости дня

Молдавский певец и композитор Дан Балан станет специальным гостем суперфинала “Танцев со звездами” на “1+1”, сообщается на странице проекта в Facebook.

“В суперфинале свое специальное выступление подарит Дан Балан. Артисту есть чем удивить”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/tanci1plus1/posts/784837938732747

Суперфинала “Танцев со звездами” состоится 29 ноября. По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Ситуация с COVID-19 в Бельгии стала хуже, чем была весной

20.09 / В Минске проходит многотысячная акция протеста, правоохранители задерживают людей

19.08 / Зеленский о смерти Патона: Нет слов…

10.07 / Адвокат объяснил, почему Фургал не мог пойти на убийство

20.08 / Певицу Валентину Легкоступову кремировали в Москве

28.08 / Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом

09.08 / Маловато будет — отставной генерал посетовал на размеры армии Великобритании

12.10 / Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове

25.11 / “Ох уж эти ноги”. Подольская показала фото в мини-платье

12.09 / Разработчики заявляют о малой мощности Xbox Series S

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска