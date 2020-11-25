Дан Балан выступит в суперфинале “Танцев со звездами”

25.11.2020, 16:54, Новости дня

Молдавский певец и композитор Дан Балан станет специальным гостем суперфинала “Танцев со звездами” на “1+1”, сообщается на странице проекта в Facebook.

“В суперфинале свое специальное выступление подарит Дан Балан. Артисту есть чем удивить”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/tanci1plus1/posts/784837938732747

Суперфинала “Танцев со звездами” состоится 29 ноября. По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.