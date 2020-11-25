«Не будут вести себя по-хамски» — FAZ рассказала, что изменится для Германии с приходом Байдена

25.11.2020, 16:52, Новости дня

С приходом в Белый дом кандидата от демократов Джо Байдена в немецко-американских отношениях может наступить новая глава, считает Frankfurter Allgemeine. Ему не нужно объяснять ценность альянсов, а его советники по вопросам внешней политики и политики безопасности дают надежду на то, что на США можно будет положиться и политика американцев будет последовательной, считает автор статьи.



Reuters

Из-за уходящего главы Белого дома Дональда Трампа в немецко-американских отношениях всё «пошло насмарку», пишет Frankfurter Allgemeine. Его «нескончаемые нападки» и «вспышки гнева» омрачили политические будни в Берлине, подорвали многие внешнеполитические инициативы Германии, а также надолго повлияли на мнение граждан ФРГ о США. Больше двух третьих немцев оценивают сложившуюся ситуацию как «плохую» и считают, что во многих сферах с американцами больше нельзя поддерживать партнёрские отношения.

Но это не конец истории партнёрства, которое многое принесло Германии, убеждён автор статьи. Президентство кандидата от демократов Джо Байдена может стать новой главой в немецко-американских отношениях. Велик шанс, что он вернёт США в мировую игру в качестве надёжного союзника. Ему не нужно объяснять ценность альянсов, особенно в такие геополитически неспокойные времена, в которые на демократические государства оказывается давление со всех сторон. В конце концов и здесь, в Германии, люди хотят поддерживать с США тесные партнёрские отношения, не в последнюю очередь и потому, что альтернативами являются РФ и Китай.

Люди, которые консультируют Байдена в вопросах внешней политики и политики безопасности, дают надежду на то, что на США можно будет положиться и их политика будет последовательной. Они не будут шантажировать, оскорблять и «вести себя по-хамски», заключает автор.