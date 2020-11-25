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25.11.2020, 16:48, Новости дня

В какао содержатся растительные антиоксиданты, способствующие очищению мелких кровеносных сосудов головного мозга. Речь идет о целом наборе так называемых флаванолов, уточняют ученые.

Как утверждает автор статьи в журнале Scientific Reports, с точки зрения наличия уникальных микроэлементов какао можно считать уникальным продуктом. Поэтому его следует считать очень полезным для организма человека.

Кстати, результат проведенного исследования подтверждают и пользу от употребления натурального шоколада, при производстве которого также используется какао. Главное не путать натуральный шоколад с заменителями, говорят специалисты. Не стоит экономить на этом, тогда здоровья у вас прибавится.



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