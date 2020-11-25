 

СМИ сообщили, что Крыклия хотят уволить с поста министра. В Мининфраструктуры это опровергают

25.11.2020, 16:00, Новости дня

Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия могут уволить. Об этом говорится в материале “Украинской правды” “Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну”, опубликованной 25 ноября.

Как сказал изданию источник, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначить на пост министра инфраструктуры нынешнего главу Укравтодора Александра Кубракова.

“Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова”, – сказал собеседник.

Спикер Мининфраструктуры Оксана Герасимова заявила “Радіо Свобода”, что Крыклий остается в должности.

“Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень жаль, что это дает “Украинская правда” со ссылкой на слухи. И говорит почему-то об одном министре, не говоря о других. Министр работает, нужно много работать – сами видите, какая ситуация в стране”, – заявила она.

Крыклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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