Хомчак назвал потери украинской армии за время перемирия на Донбассе

25.11.2020, 16:00, Новости дня

За время перемирия на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на встрече с журналистами, пишет издание АрмияInform.

Он напомнил, что сегодня – 122-й день от начала всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля во рамках Трехсторонней контактной группы.

“Если Вооруженным силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так их выполняет”, – отметил Хомчак.

Говоря о гибели украинского военного в районе Авдеевки Донецкой области 24 ноября, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что этот обстрел был квалифицирован как снайперский. По этому случаю проводится расследование. Это был четвертый летальный случай за все время перемирия.

“Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014 – 2015 годы) это, конечно, мало”, – сказал Хомчак.

Он пояснил, что решение об ответном огне принимает командир на месте. Во вчерашнем случае огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого.

“Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного”, – добавил Хомчак.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.