 

Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса

25.11.2020, 16:00, Новости дня

Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью “Факти ICTV” отвечая на вопрос, помогает ли в работе ее красота, рассказала, что часто получала отказы, если решение принимала женщина.

“Одним из моих главных источников дохода являются большие частные мероприятия. У меня были случаи, когда за два-три дня узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса”, – призналась Ефросинина.

Ведущая отметила, что любая женщина может быть красивой, а сама она долгое время себя такой не считала.

“При правильном подходе и умении взяться за себя – любая. Я вам гарантирую! Я могу сделать красоту из любой”, – подытожила она.

Ефросинина дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Глава «Ростеха» сообщил Путину о росте выручки до 1,8 трлн рублей

06.09 / Австриец провел рекордные 2,5 часа в кабине со льдом

01.07 / “В соответствии с постановлением правительства”. В Киеве усиливают противоэпидемические меры

08.09 / Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

09.08 / Знакомая принесла питерцу мертвого младенца в пакете

20.07 / ОАЭ отправили космическую миссию на Марс

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

01.10 / Срочнику Шамсутдинову смягчили обвинение

10.07 / Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля

17.10 / Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска