Освободившиеся при отмене видов на жительство средства направят на пенсии

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25.11.2020, 15:50, Новости дня

Оставшиеся средства после аннулирования вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев будут направлены на выплату страховых пенсий гражданам России, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

В ходе заседания Госдумы он представил законопроект об информировании Пенсионного фонда РФ (ПФР) об аннулировании или истечении срока вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев для контроля за целевым расходованием средств бюджета. Эти документы при наличии определенных условий позволяют таким людям получать пенсии в России. При прекращении их действия человек теряет право на получение пенсии, передает РИА «Новости».

«Безусловно, все те деньги, которые появятся в бюджете в связи с тем, (…) если у гражданина окончилось действие вида на жительство или прекратилось действие удостоверения беженца, – они, кстати, все проживают на территории Российской Федерации, мы же им платим на территории Российской Федерации, – то эти все деньги идут однозначно на выплату страховых пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории», – сказал Пудов.

Ранее Пудов рассказал, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.



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