“На это смотреть больно”, “Триллер”. Полякова показала, как ей снимали цветные линзы

25.11.2020, 14:12, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова поделилась в сети роликом, который был записан в гримерке после съемок – певица показала, как ей помогают снять с глаз цветные линзы.

“Эти долбанные “глаза” невозможно вынуть. Скажу честно – я вряд ли еще на это соглашусь”, – заявила Полякова.

“На это смотреть даже больно”, – отреагировали на видео поклонники.

“Я что – триллер посмотрела? Жесть! И смеялась и плакала”, – прокомментировали пользователи сети процедуру снятия линз.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Перед этим певица поделилась снимком, на котором запечатлена с голубыми глазами в ярко-розовом парике вместе с украинским музыкантом Dzidzio.

“Начинаем”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Dzidzio и Полякова стали звездными детективами шоу “Маска” на канале “Украина”. Дата премьеры проекта пока не называется.