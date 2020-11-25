 

“Что-то пошло не так”. Пассия Каминского объявила о расставании с ним

25.11.2020, 14:12, Новости дня

Пассия пластического хирурга Эдгара Каминского, бывшего мужа солистки украинской группы “НеАнгелы” Славы Каминской, Ольга Богатая заявила в Instagram о расставании с ним.

“Мои мечты сбываются всегда! Ровно год назад так и произошло. Я искренне заказала у Вселенной мужчину моей мечты. Представила все до мелочей: красивый, статный, успешный и талантливый. Так и сбылось. Как в сказке… Получите – распишитесь”, – написала она.

Богатая добавила, что иногда Вселенная играет в иронию судьбы. 

“Красивая пара, влюбленность…Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца [не] открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно”, – объяснила она.

Богатая призналась, что влюбленность подарила им много радости, страсти и удовольствия, но не переросла в большее.

“Мы пришли к непростому решению для нас двоих – завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась. Любовь – это дар, а не просто химия. И для меня нет ничего важнее в жизни, чем любить и быть любимой”, – отметила она.

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Публикация от Ольга Богатая (@bogataya_olga)

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе “Истории” совместное фото отдыха в Альпах.

8 апреля Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его “любимым”.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры “Правда или действие” призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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