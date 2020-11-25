 

Полиция Берлина взяла под стражу водителя авто, который въехал в ворота резиденции Меркель

25.11.2020, 14:12, Новости дня

Полиция Берлина задержала водителя автомобиля, который сегодня утром врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Twitter.

Мужчину взяли под стражу.

Полицейские проверяют, контролировал ли водитель движение машины во время столкновения.

Aktuell sind unsere Kolleg. gemeinsam mit der @bpol_b am #Bundeskanzleramt im Einsatz. Ein Auto steht am Tor des Gebäudes – Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weitere Infos folgen.
* tsm

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 25, 2020

Издание Focus со ссылкой на агентство dpa написало, что в результате инцидента один человек получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На фото с места происшествия, которое обнародовало агентство, видно, как полиция осматривает автомобиль, на котором белой краской написано: “Остановите политику глобализации”. На другой стороне была надпись “Проклятые убийцы детей и стариков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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