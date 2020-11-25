 

“Готовьте “баблишко”. В Киеве эвакуатор забрал автомобиль украинского ведущего

25.11.2020, 13:18, Новости дня

Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что его автомобиль был отправлен на штафплощадку за неправильную парковку в центре Киева вблизи пешеходного перехода. Об этом он написал 25 ноября в Instagram.

“Вчера жена припарковалась в центре Киева и пошла на работу. Приезжаю я, а машины нет. Походил, поискал – ее реально нет! Мысль – украли”, – рассказал Демин.

По словам ведущего, полиция приехала спустя три минуты после вызова и сообщила, что автомобиль находится на штрафплощадке.

“Дальше самое интересное. Приехал я на штрафплощадку. Очередь километровая. Многие водители растеряны. Никто ничего не объясняет. Все как всегда”, – описал происходящее Демин.

Он отметил, что простояв в нескольких очередях, заплатил 1699 грн штрафа, включая оплату услуг эвакуатора и стоимость пребывания автомобиля на штрафплощадке.

“Вывод – если оказалось, что ваша карета на штрафплощадке, то освобождайте остаток дня для очередей и готовьте “баблишко”. Кстати, на штрафплощадке почти не было машин представительского класса. Неужели не нарушают?” – подытожил ведущий.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Ответственность за неправильную парковку предусмотрена ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В июне патрульная полиция отметила на киевских дорогах 65 так называемых мест для любителей штрафов – разметка нанесена в местах, где водители чаще всего неправильно паркуют авто.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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