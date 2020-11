В ворота офиса Маркель в Берлине въехал автомобиль

25.11.2020, 13:18, Новости дня

Сегодня в Берлине автомобиль въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters.

На фото с места происшествия, которое обнародовало агентство, видно, как полиция осматривает автомобиль, на котором белой краской написано: “Остановите политику глобализации”. На другой стороне была надпись “Проклятые убийцы детей и стариков”.

Где находится водитель авто, не сообщается. Были ли пострадавшие в ходе инцидента, тоже неизвестно.

На месте происшествия находятся полицейские и пожарные.

Агентство пишет, что сегодня утром Меркель должна была провести видеоконференцию с правительствами федеральных земель Германии, на которой должны были обсуждаться вопросы продления режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с эпидемией коронавируса.

A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj

— Reuters (@Reuters) November 25, 2020