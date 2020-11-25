 

Зеленский намерен уволить Кучера с поста главы Харьковской ОГА – СМИ

25.11.2020, 13:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить Алексея Кучера с должности главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом 25 ноября сообщило “Depo.Харків” со ссылкой на источник в ОГА.

По данным собеседника, у Кучера на этой неделе был “жесткий” разговор в Офисе президента и результатом стало намерение уволить его с поста главы ОГА. 25 ноября, по данным агентства, отставку Кучера должен одобрить Кабмин.

Еще один собеседник заявил “Depo.Харків”, что президент 24 ноября подписал указ об увольнении чиновника, но 25 ноября правительство должно формально одобрить это решение.

Агентство пишет, что преемницей Кучера может стать чиновница Днепропетровской ОГА Айна Тымчук. Ее назначение правительство якобы может одобрить 25 ноября.

В Харьковской ОГА информацию о вероятной отставке Кучера не комментируют. 

Кучер в 2019 году был избран народным депутатом от “Слуги народа”. В том же году президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА. 

На местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Харькова от “Слуги народа”, но проиграл в первом туре нынешнему мэру Геннадию Кернесу, набрав 7,24% голосов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / В Гидрометцентре опровергли народную примету о «бабьем лете»

04.09 / Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

18.11 / На днях состоится презентация бюджетных смартфонов Redmi Note 9 5G

30.07 / Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

19.09 / “Установим и привлечем к ответственности”. МВД Беларуси ответило на публикацию личных данных силовиков

04.11 / На Камчатке обнаружен уникальный минерал петровит

20.08 / Жириновский заявил, что Беларусь до конца года войдет в состав России

29.06 / Мнения: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

28.07 / Договор или нормы? Россия и США преследуют разные цели на переговорах по космосу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска