Зеленский намерен уволить Кучера с поста главы Харьковской ОГА – СМИ

25.11.2020, 13:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить Алексея Кучера с должности главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом 25 ноября сообщило “Depo.Харків” со ссылкой на источник в ОГА.

По данным собеседника, у Кучера на этой неделе был “жесткий” разговор в Офисе президента и результатом стало намерение уволить его с поста главы ОГА. 25 ноября, по данным агентства, отставку Кучера должен одобрить Кабмин.

Еще один собеседник заявил “Depo.Харків”, что президент 24 ноября подписал указ об увольнении чиновника, но 25 ноября правительство должно формально одобрить это решение.

Агентство пишет, что преемницей Кучера может стать чиновница Днепропетровской ОГА Айна Тымчук. Ее назначение правительство якобы может одобрить 25 ноября.

В Харьковской ОГА информацию о вероятной отставке Кучера не комментируют.

Кучер в 2019 году был избран народным депутатом от “Слуги народа”. В том же году президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

На местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Харькова от “Слуги народа”, но проиграл в первом туре нынешнему мэру Геннадию Кернесу, набрав 7,24% голосов.