В Кремле выразили сожаление из-за игнорирования Польшей выводов о катынской трагедии

25.11.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что в Варшаве закрывают глаза на выводы о катынской трагедии и склонны априори отрицательно относиться к реальности.

«К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность. В этой связи можно только высказать сожаление», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что польская сторона сообщила протест против попыток пересмотра оценок катынских событий после выступлений депутата Госдумы, который призвал переоценить роль НКВД и СССР, и какова оценка этой ситуации сейчас.

По его словам, ему не неизвестно о том, чтобы имели место какие-то переоценки, их не было, поэтому в данном случае нет повода для каких-то дискуссий. «В данном случае я хочу вас вернуть к совместному мероприятию. За год, за два до страшной трагедии в Катыни, вот там звучали все оценки, там собирались все историки и присутствовал президент РФ, ориентироваться нужно на это и, наверное, на все эти оценки», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее посольство Польши обвинило Россию в искажении фактов о расстреле польских офицеров в Катынском лесу. Поводом для недовольства польских дипломатов стала конференция, проходившая 16-18 ноября в Твери. На организованном Российским военно-историческим обществом мероприятии обсуждались российско-польские отношения, а также их спорные исторические эпизоды. Посольство Польши возмутилось тем, что гости конференции якобы попытались скрыть ответственность НКВД за расстрел свыше 20 тыс. поляков в 1940 году в Катынском лесу.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что обвинения Варшавы безосновательны, поскольку Москва уже признала факт расстрела, а мнения участников одной конференции не могут трактоваться как официальная позиция России.

«Российское военно-историческое общество – это все же не официальная власть. В его рядах есть те, кто отрицает факт Катынского расстрела в 1940 году. Есть такие и среди депутатов Госдумы. Но официально РФ факт расстрела признает. Другое дело, что Польша, исходя из своих заблуждений, … в любом заявлении любого депутата готова видеть изменение российской точки зрения. Потому искажение в данном случае идет с польской стороны», – подчеркнул историк.

Очередные обвинения Варшавы он связывает с двумя фундаментальными причинами. Во-первых, с продолжающейся уже три десятилетия «войной» Польши за свою версию истории. Во-вторых, с нахождением у власти партии «Право и справедливость».

Органы НКВД в 1940 году расстреляли в Катынском лесу под Смоленском около 4,5 тыс. польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-е годы Катынский лес стал также местом захоронения более 6 тыс. советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий.