 

Британский волонтер в Индии пережил COVID-19, лихорадку денге, малярию и укус кобры

25.11.2020, 12:24, Новости дня

Британец и глава благотворительной организации Sabirian Иэн Джонс во время поездки в Индию переболел малярией, лихорадкой денге, COVID-19, а не так давно его еще и укусила кобра. Об этом 20 ноября сообщает Daily Mail.

Джонс вместе с семьей живет на острове Уайт, что у побережья Великобритании. Несколько месяцев назад он отправился в Индию, где руководит организацией Sabirian – она помогает индийским мастерам продавать свои изделия в Великобританию и таким образом справляться с бедностью. Из-за пандемии путешествие мужчины затянулось и он не смог вернуться домой вовремя.

За время пребывания в этой стране благотворитель пережил малярию и лихорадку денге, а после и вовсе заразился коронавирусной инфекцией. После выздоровления с мужчиной случился новый инцидент – в Джодхпуре, штат Раджастан, его укусила королевская кобра. Джонс попал в реанимацию, у него был паралич ног и слепота.

Для помощи мужчина на сайте американской краудфандинговой платформы была создана страничка Джонса со сбором средств для его лечения. Изначально планировалось собрать £8 тыс. (302 тыс. грн) помощи мужчине, но пользователи пожертвовали ему более £18 тыс. (почти 680 тыс. грн).

21 ноября на этой страничке появилось сообщение о том, что мужчину выписали из больницы – он пока передвигается на инвалидной коляске и все еще слеп. Семья Джонса выразила благодарность всем, кто пожертвовал деньги на лечение, и сообщила, что делает все для того, чтобы вернуть мужчину домой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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