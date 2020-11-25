В суде в Нидерландах сегодня начинается очередное слушание по делу MH17

25.11.2020, 12:24, Новости дня

Сегодня в Нидерландах начнется очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малайзийском самолете рейса МН17. Об этом говорится на сайте суда.

Заседание начнется в 14.00 по киевскому времени.

По данным “Укринформа”, на сегодняшнем заседании суд должен объявить решение по запросам адвокатов одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Кроме него в деле фигурируют двое россиян – “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин и экс-глава “разведки ДНР” Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона “ГРУ ДНР” Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.

Ранее Пулатов не признал свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

3 ноября Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Он заявил, что за день до крушения самолета находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые расположены недалеко от места крушения.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета.