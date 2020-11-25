 

“Ох уж эти ноги”. Подольская показала фото в мини-платье

25.11.2020, 11:30, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым.

“Вот так листаешь фоточки, а там такие классные мы”, – написала она.

Когда именно был сделан снимок, Подольская не указала.

На фото она запечатлена в желтом мини-платье.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

“Ох уж эти ноги”, – прокомментировала подписчица gubskaya_tatyana_.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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