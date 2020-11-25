“Казалось, что мог простить”. Пономарев рассказал об изменах Мозговой

25.11.2020, 11:30, Новости дня

Украинский певец Александр Пономарев в эфире передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина” рассказал, что его гражданская жена – продюсер Алена Мозговая ему изменяла.

По словам Пономарева, после первой измены он пытался простить супругу, но ситуация повторилась.

“Мне казалось, что я мог простить. Я пошел навстречу и начал заставлять себя простить, забыть этот первый вариант. Но случился второй раз и я понял, что если есть второй, то будет и третий”, – рассказал он.

Отвечая на вопрос ведущей передачи о том, какие отношения связывают Мозговую с экс-продюсером и гражданским мужем украинской певицы Гайтаны Эдуардом Климом, Пономарев заявил, что она была в него влюблена. При этом певец не подтвердил, что Мозговая изменяла ему именно с Климом.

“Я не знаю, я свечку не держал”, – отметил он.

Пономарев сообщил, что после расставания с Мозговой их общая дочь Евгения, которой на тот момент исполнилось восемь лет, переехала жить к нему, а к маме ездила на выходные.

“Так случилось. Ничего плохого говорить не буду”, – объяснил причину переезда дочери певец.

“Пономарев и Мозговая расстались после 10 лет семейной жизни. В отношениях у пары родилась дочь Евгения (1998). Сейчас она работает и живет в Португалии. От предыдущих отношений у Мозговой также есть дочь Зоя (1994).

Второй женой Пономарева стала Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году, прожив вместе шесть лет.

По словам артиста, причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.