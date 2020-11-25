 

“Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот”, “Божественное создание”. В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль

25.11.2020, 11:30, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черном макси-платье с многочисленными вырезами в районе торса.

В этом образе Тина Кароль появилась в 13 эфире “Танцев со звездами” на “1+1”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики прокомментировали образ певицы.

“Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот”, – отметила iarinadolinko.

“Божественное создание”, – заявила oktyabrika.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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