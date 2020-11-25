 

Самая высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Сумской и Черкасской областях – данные Минздрава

25.11.2020, 11:30, Новости дня

Самая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней наблюдается в Украине в Сумской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 25 ноября.

При допустимом для ослабления карантина показателе заболеваемости в 40 на 100 тыс. населения Сумская область имеет 860,7, а Черкасская – 738,3.

В пятерку худших регионов входят также Запорожская (657,4), Киевская (647,1) и Черновицкая (640,8) области.

Наилучший в стране показатель заболеваемости COVID-19 – в Кировоградской области (137,6).

В Украине, по данным Минздрава, средняя заболеваемость составляет 451,7 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Маругова

28.10 / Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической

26.06 / В Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туристов в последнюю очередь

18.09 / Итальянские ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

23.08 / Макфол – Трамп безразличен к демократии и благожелателен к Путину

31.10 / Влетевшего в толпу людей в Киеве водителя доставили в суд на «скорой»

23.08 / Поветкин обратился к поклонникам после победы над Уайтом

30.06 / Небензя сравнил политику США против Ирана с поставленным на горло коленом

06.07 / За травлю ребенка в школе родители отсудили более 87 тысяч рублей компенсации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска