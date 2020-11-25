Самая высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Сумской и Черкасской областях – данные Минздрава

25.11.2020, 11:30, Новости дня

Самая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней наблюдается в Украине в Сумской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 25 ноября.

При допустимом для ослабления карантина показателе заболеваемости в 40 на 100 тыс. населения Сумская область имеет 860,7, а Черкасская – 738,3.

В пятерку худших регионов входят также Запорожская (657,4), Киевская (647,1) и Черновицкая (640,8) области.

Наилучший в стране показатель заболеваемости COVID-19 – в Кировоградской области (137,6).

В Украине, по данным Минздрава, средняя заболеваемость составляет 451,7 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.