Из-за карантина в Украине реальные признаки очень тяжелой стагнации – Саакашвили

25.11.2020, 10:36, Новости дня

Введенный в Украине “карантин выходного дня” ведет к экономическому кризису. Об этом 24 ноября в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

“У всего есть две стороны. У Германии, Франции и других стран – большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. В Украине сегодня таких ресурсов нет. Я думаю, [президент Владимир] Зеленский правильно сделал, что часть “ковидных” денег направили на помощь бизнесу. Эти 8 тыс. грн – хоть какая-то, но помощь. Но, конечно, этого будет недостаточно”, – сказал он.

По словам политика, “вряд ли будет эффективным” закрывать бизнес.

“Эти меры не работают. Я в выходные был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны. Полиция берет деньги за то, что они открыты, спокойно крышуют. Давайте не будем себя обманывать”, – заявил Саакашвили.

Он отметил, что в Киеве “большинство заведений абсолютно пусты”.

“Реальные признаки очень тяжелой стагнации, кризиса. В этой ситуации еще их дожимать дополнительными мерами – экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей”, – считает Саакашвили.

16 ноября он назвал “импотенцией правительства” решение о введении “карантина выходного дня”.

Кабинет Министров Украины решил ввести “карантин выходного дня” 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить “карантин выходного дня”. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.