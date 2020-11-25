Фурса считает, что Украину мог бы спасти полноценный локдаун

25.11.2020, 10:36, Новости дня

Финансовый аналитик и инвестбанкир Сергей Фурса считает, что Украину мог бы спасти полноценный локдаун, но с нюансом договоренностей на международной арене. Об этом он сказал в комментарии “Телеграфу”.

“Есть выход в виде полноценного локдауна. Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ, чтобы у меня были в достаточном количестве деньги для поддержки бизнеса во время второго локдауна. А власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения”, – говорит Фурса.

Комментируя введение “карантина выходного дня”, аналитик отметил, что смещение походов по магазинам на будние дни сильно не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса.

“Карантин выходного дня” – это больно для сферы услуг и для торговли. Но, например, в ТРЦ на выходные приходится 50% выручки. Предположим, часть этой выручки сдвинется на будни. Вы собирались идти на шопинг в субботу, но идете теперь в четверг-пятницу. Массового сдвига все-равно не будет – не все смогут так переносить свои походы по магазинам. Поэтому вполне очевидны потери в 30–40%. Наверное, примерно такие же цифры и в ресторанном бизнесе”, – разъяснил он.

Кабинет Министров Украины решил ввести “карантин выходного дня” 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить “карантин выходного дня”. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.