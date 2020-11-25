В РФ за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса

25.11.2020, 10:26, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4685, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 1005. Всего в стране выявлено 2 162 503 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 660 419 человека, из них 25 748 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 507 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 37 538 человек.

Накануне, 24 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 326. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 651.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.