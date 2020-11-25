 

В РФ за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса

25.11.2020, 10:26, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4685, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 1005. Всего в стране выявлено 2 162 503 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 660 419 человека, из них 25 748 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 507 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 37 538 человек.

Накануне, 24 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 326. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 651.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Британский суд отложил решение по долгу Украины перед Россией

06.11 / «Виноваты белые!» — Daily Wire высмеял реакцию MSNBC на результаты выборов в США

05.11 / Украина хочет, чтобы встреча лидеров “Нормандской четверки” состоялась до конца года – Кравчук

30.07 / В МИД Украины считают, что предоставление безвиза Китаю не повлияет на отношения с другими странами

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

12.10 / Богуцкая назвала Качуру “тупым ботинком”. Тот сообщил, что подает в суд на коллегу по фракции

02.10 / Трамп заявил, что болен COVID-19

23.07 / Путин утвердил дату Главного военно-морского парада

30.06 / Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двусторонней пневмонией

27.06 / Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска