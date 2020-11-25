Помпео обещал сделать все необходимое для передачи власти в США

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25.11.2020, 4:08, Новости дня

Госдеп сделает все, что требуется по закону, для передачи власти в США новой администрации, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Он сообщил, что еще не проводил консультации с Энтони Блинкеном, которого Джозеф Байден, объявивший о победе на выборах президента США, хочет видеть своим госсекретарем. Помпео пояснил: «Сегодня мы запустили процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас требуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США». Он заверил, что в Госдепе «сделают все, что требуется по закону», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

При этом Помпео раскритиковал стремление демократов следовать принципу «мультилатерализма ради того, чтобы встречаться со всеми на коктейльной вечеринке». По его мнению, это «не соответствует интересам США». Помпео сказал, что американские власти «работают с другими странами», когда есть «общие интересы». Коалиции формируются, чтобы «отражать реальность и приносить результаты», сказал он.

Напомним, в США началась формальная процедура передачи президентской власти Байдену. До этого Помпео на брифинге в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявлял, что в США состоится «плавная передача власти второй администрации» Дональда Трампа.



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