 

“Очаровательный нарушитель”. В Таиланде слоненок воровал у фермеров сахарный тростник и прятался от людей за столбом

25.11.2020, 3:28, Новости дня

В Таиланде местные жители сфотографировали слоненка, который ночью объедал сахарный тростник местного фермера и прятался от людей за столбом. Об этом сообщило издание BoredPanda.

Фото было сделано в Чиангмае, на севере Таиланда. 

“Слоненок, вероятно, не ожидал, что люди его найдут, поэтому, когда они это сделали, нахальный малыш спрятался за узким стобом, полагая, что никто не может увидеть очаровательного нарушителя. Когда местные жители посветили на слона и его укрытие, он остался стоять совершенно неподвижно в надежде, что его не заметят”, – говорится в сообщении.

Изначально фото было опубликовано в Facebook 15 ноября. Подпись под заголовком гласила: “Сохраняем спокойствие. Офицеры увидят. Продолжаем есть сахарный тростник”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1787432824766804&id=100005003114296

BoredPanda пишет, что в Таиланде в дикой природе живут около 2 тыс. слонов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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