 

В РФ составили список обязательных отечественных программ для установки на все новые смартфоны

25.11.2020, 3:22, Новости дня

В новом году на все смартфоны, проданные официально через торговую сеть, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение. Список приложений составили в Минцифре. Также названы обязательные приложения для ноутбуков, ПК, планшетов и прочих умных гаджетов.

В частности, продавцы будут обязаны предустанавливать российские браузеры, платежную систему «Мир», сразу открывать доступ в отечественные социальные сети и мессенджеры. Не смогут обойтись пользователи без работающих в РФ новостных агрегаторов и прочего софта.

Антивирусные программы также должны быть российскими отмечают эксперты. А вообще-то список очень велик. Ознакомиться с ним моно на официальном правительственном ресурсе.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Hill – штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

29.09 / КНДР указала на необходимость «факторов сдерживания» для обороны

03.08 / В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности

02.07 / Трамп назвал слухи о «сговоре» РФ с талибами обманом

07.11 / Политолог: Электронное голосование в РФ будет использоваться все шире

04.11 / Трамп назвал подозрительную странность в ряде штатов в связи с выборами

11.09 / Полиция ищет взрывчатку на киевской ТЭЦ-6, людей эвакуировали

20.07 / Джемилев заявил, что Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в Крыму

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

15.07 / Экономика: Америка запугивает инвесторов «Северного потока-2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска