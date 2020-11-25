В РФ составили список обязательных отечественных программ для установки на все новые смартфоны
25.11.2020, 3:22, Новости дня
В новом году на все смартфоны, проданные официально через торговую сеть, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение. Список приложений составили в Минцифре. Также названы обязательные приложения для ноутбуков, ПК, планшетов и прочих умных гаджетов.
В частности, продавцы будут обязаны предустанавливать российские браузеры, платежную систему «Мир», сразу открывать доступ в отечественные социальные сети и мессенджеры. Не смогут обойтись пользователи без работающих в РФ новостных агрегаторов и прочего софта.
Антивирусные программы также должны быть российскими отмечают эксперты. А вообще-то список очень велик. Ознакомиться с ним моно на официальном правительственном ресурсе.
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