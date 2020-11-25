Эксперт советует чистить смартфон каждый месяц

25.11.2020, 3:22, Новости дня

Директор агентства Telecom daily Денис Кусков советует пользователям почаще смотреть, чем «засорена» память их смартфонов. Чистить гаджет нужно, как минимум, один раз в месяц, утверждает он.

Никому не нужные файлы, неудачные видео и фотографии накапливаются ежедневно. Мы даже не замечаем, насколько быстро они заполняют ресурс свободной памяти смартфона. Еще хуже, когда она забита приложениями, которые когда-то были скачаны «на всякий случай», но затем не использовались.

Программы могут работать в фоновом режиме, «съедая» интернет-трафик и заряд батареи. Среди них могут попадаться и вирусные, отмечает специалисты. Чистите смартфон как можно чаще от «мусора», тогда он прослужит дольше.